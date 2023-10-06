نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجونة ضد الاتحاد السكندري في دوري Nile والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق الكرة الأول بنادي الجونة ضيفًا ثقيلًا على منافسه الاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة ضمن إطار منافسات بطولة دوري النيل.

موعد مباراة الجونة والاتحاد السكندري

ويحتضن ملعب ستاد الإسكندرية مواجهة الجونة ضد الاتحاد السكندري ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري النيل نسخة 2023-2024.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد السكندري ضد الجونة ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس حصريا مباراة الاتحاد السكندري والجونة باعتبارها الناقل الحصري للمسابقات المحلية في مصر.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 3 نقاط بعد جولتين.

وعلى الجانب الآخر يأتي فريق الكرة الأول بنادي الجونة الصاعد حديثا لدوري النيل في المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة من تعادل وهزيمة بعد جولتين من المسابقة المحلية.