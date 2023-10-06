نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تياجو بينتو يعلق على مستوى لوكاكو مع روما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى البرتغالي تياجو بينتو، المدير الرياضي لنادي روما، سعادته بالمستوى الذي يقدمه المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مشيرًا إلى أن علاقته مع جوزيه مورينيو، كانت وراء تألقه بشكل سريع مع الذئاب.

نتيجة مباراة روما اليوم في الدوري الأوروبي

وحقق فريق روما الفوز بنتيجة أربعة أهداف نظيفة أمام نظيره سيرفيت جنيف، في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل روميلو لوكاكو الهدف الأول لصالح الذئاب في الدقيقة 21 واحرز بيلوتي هدفين في الدقائق 46، 59 على التوالي، واضاف بليجريني الهدف الرابع.

-تصريحات تياجو بينتو

وقال تياجو بينتو لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "البطولة الأوروبية منافسة مهمة لتاريخ فريق روما، لقد قمنا بعمل جيد في المواسم الأخيرة، لكن علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة".

وتابع: "لوكاكو تأقلم بشكل جيد جيدًا، وتعرف على الفريق بسرعة كبيرة، ربما معرفة مورينيو بالفعل ساعدته في هذا الانسجام معنا سريعًا، كما أنه يبدو سعيدًا جدًا هنا، لقد سجل في كل مباراة تقريبًا.

وأتم: "لدي رأي غير عادي بشأن ضغط المباريات هذا الموسم، لأننا في كرة القدم نحتاج إلى الجلوس حول طاولة ومناقشة قائمة المباريات، ليس من قبيل الصدفة أنه في كل دوري، يتعرض كل فريق لإصابات أكثر بكثير من المعتاد، وعندما تلعب يومي الخميس والأحد، يصبح الأمر أكثر تعقيدًا".

