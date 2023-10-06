نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيك بيلباو ضد ألميريا في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتك بيلباو، مع نظيره فريق ألميريا، مساء اليوم الجمعة الموافق 6 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

موعد مباراة أتليتك بيلباو ضد ألميريا في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أتليتك بيلباو، مع نظيره فريق ألميريا، مساء اليوم الجمعة وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ويحتل فريق أتليتك بيلباو المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد فريق ألميريا في المركز العشرين والأخير بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة أتليتك بيلباو وألميريا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.