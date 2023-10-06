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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد محمد بركات لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الاهلي ومنتخب مصر بالمستوى الكبير الذي يقدمه فريق نادي سموحة مع الكابتن احمد سامي خلال مباريات الموسم الحالي من دوري Nile

بركات يعلق على مستوى سموحة مع أحمد سامي

وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها بركات قال أنه يتوقع بأن ينافس نادي سموحة على واحدة من المراكز المتقدمة في بطولة الدوري الموسم الحالي.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا المذاع على فضائية قناة المحور:" أحمد سامي أبرم مجموعة من الصفقات المميزة لنادي سموحة وقام ببناء الفريق بنفسه وإعداده بالشكل المثالي قبل إنطلاقة منافسات الدوري ".

وأنهى:" يقدم اللاعبون مردود جيد وبالتحديد ما ظهروا عليه أمام المقاولون العرب ووضعهم في الجدول كان سيختلف لولا التعادل في الثواني الاخيرة مع الجونة ".

