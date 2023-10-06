نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة اتلتيك بيلباو ضد الميريا في الليجا.. ثبتها الآن بالمجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، البحث عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أتليتك بيلباو مع نظيره فريق ألميريا، والتي ستنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 6 من شهر أكتوبر الجاري في بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة أتليتك بيلباو ضد ألميريا في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أتليتك بيلباو، مع نظيره فريق ألميريا، مساء اليوم الجمعة وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ويحتل فريق أتليتك بيلباو المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد فريق ألميريا في المركز العشرين والأخير بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة أتليتك بيلباو وألميريا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أتليتك بيلباو وألميريا

القمر الصناعي: استرا astra 2E

التردد: 10758

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 22000.

القناة: IRIB Varzesh

التردد: 11555

الاستقطاب: عمودي

القمر: انتيل سات INTEKSAT 62E

معدل الترميز: 22000.

القناة: IRIB Varzesh

التردد: 11555

الاستقطاب: عمودي

القمر: انتيل سات INTEKSAT 62E

معدل الترميز: 30000.

القناة: Match Tv

التردد: 4026

القمر الاصطناعي: Yamal 401

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 14940

Canal + France

Tring Sport 1 HD

beIN Sports HD 1 English

TVP 1 HD

ServusTV HD

BT Sport 1 HD

Arena Sport 1 HD Croatia

Club RTL

M4 Sport HD Hungary

M. Liga de Campeones