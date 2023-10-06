نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان السيد: أتمنى أن يتجنب الأهلي مواجهة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، أنه يتجنب الفريق الأحمر مواجهة بيراميدز والنجم الساحلي التونسي في دور المجموعات، في دوري أبطال إفريقيا.

رمضان السيد: أتمنى أن يتجنب الأهلي مواجهة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

وأوضح السيد في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " من الأفضل للأهلي تجنب مواجهة بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "النجم الساحلي التونسي سيكون خصما صعبا أيضا، لذلك من الأفضل ألا يصطدم الأهلي بمواجهته في دور المجموعات".

وأتم: "الأهلي أصبح قويًا ومتماسكًا تحت قيادة كولر، والفريق تحول بشكل كبير على المستوى الدفاعي منذ الخسارة بخماسية أمام صنداونز في الموسم الماضي".