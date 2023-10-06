الرياضة

رمضان السيد: أتمنى أن يتجنب الأهلي مواجهة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، أنه يتجنب الفريق الأحمر مواجهة بيراميدز والنجم الساحلي التونسي في دور المجموعات، في دوري أبطال إفريقيا. 

رمضان السيد: أتمنى أن يتجنب الأهلي مواجهة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

وأوضح السيد في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " من الأفضل للأهلي تجنب مواجهة بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا". 

وأضاف: "النجم الساحلي التونسي سيكون خصما صعبا أيضا، لذلك من الأفضل ألا يصطدم الأهلي بمواجهته في دور المجموعات".

وأتم: "الأهلي أصبح قويًا ومتماسكًا تحت قيادة كولر، والفريق تحول بشكل كبير على المستوى الدفاعي منذ الخسارة بخماسية أمام صنداونز في الموسم الماضي".

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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