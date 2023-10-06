نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. هل يُفكر حسين لبيب في إقالة أوسيريو حال فوزه برئاسة الزمالك ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن إمكانية إقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

إقالة أوسيريو

وخرجت عدة تقارير صحفية تفيد بإمكانية رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو عن قيادة الزمالك في الفترة المقبلة وإعادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

من جانبه أكد مصدر داخل قائمة حسين لبيب أنه لا توجد نية إطلاقا لإقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو في حال فوز القائمة بالانتخابات القادمة في نادي الزمالك.

وأوضح المصدر أن حسين لبيب تجمعه علاقة جيدة مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو حيث حصل تواصل أكثر من مرة بين رئيس الزمالك السابق ومدرب الفريق.

وتابع المصدر أن حسين لبيب يرغب في استقرار فني داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة حال فوزه ولكن سيكون هناك لجنة كرة بقيادة أحمد سليمان تتولى ملف الحديث مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو في الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

وأتم المصدر موضحا أن هدف القائمة في حال فوزها بانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك هو سرعة حل أزمة مستحقات سبورتينج لشبونة البرتغالي والعمل على ملف الصفقات الجديدة في يناير المقبل.