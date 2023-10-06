نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل طرابزون سبور لمواجهة اضنه ديمر سبور في الدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر نيناد بيليكا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق اضنه دمير سبور اليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر الحالي بستاد اضنه الجديد في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي بهذا الموسم الجاري 2023/2024.

- موعد مباراة طرابزون سبور ضد اضنه دمير سبور

وتنطلق صافرة بداية وانطلاق مباراة طرابزون سبور واضنه دمير سبور مساء الجمعة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي.

- ترتيب طرابزون سبور واضنه دمير سبور

ويحتل نادي طرابزون سبور المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد تحقيق 4 فوز ولم يتعادل وخسر ثلاثة بينما يأتي نظيره اضنه دمير سبور في المركز الثالث برصيد 14 نقطة حيث فاز خلال 4 مباريات وتعادل بلقاءين وهزم مرة.

- ما القنوات الناقلة لمباراة طرابزون واضنه؟

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

- تشكيل طرابزون سبور أمام اضنه

حراسة المرمى: شاكير

خط الدفاع: ايدن، بانيا، بينكويتش، المالي.

خط الوسط: باكاسيتاس، ميندي، فيسكا.

خط الهجوم: تريزيجيه، بردهي، اونواتشوا.