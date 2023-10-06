نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى نصر أكتوبر.. أشهر "جنرالات الحرب" في الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بذكرى مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر العظيم، والذي حدث في 6 أكتوبر لعام 1973، ونجحت خلاله قواتنا المسلحة الباسلة من طرد العدو الصهيوني من الأراضي المصرية واستعادتها مجددًا، في ملحمة عسكرية تاريخية لن تمحى من ذاكرة الشعب المصري.

وشارك في حرب أكتوبر المجيدة كافة فئات الشعب المصري، وبينهم بعض نجوم الكرة المصرية والذين سجلوا العديد من البطولات وضربوا المثل في الوفاء والتضحية من أجل الوطن واستعادة أراضيه من العدو الغاشم.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز نجوم الكرة المصرية الذين شاركوا في حرب أكتوبر 1973:-

محمود الجوهري

يعد محمود الجوهري مدرب منتخب مصر السابق وشيخ المدربين العرب من أبرز جنرالات الحرب في الكرة المصرية، حيث شارك في نصر أكتوبر المجيد عام 1973، وكان برتبة مقدم، وبعد انتهاء الحرب تقاعد برتبة عميد في سلاح الإشارة تاركًا وراءه بطولات عظيمة تتناقلها الأجيال.

محمود بكر

المعلق الرياضي الشهيرمحمود بكر نجم النادي الأولمبي السكندري في فترة الستينيات شارك أيضًا في حرب أكتوبر 1973 وكان يحمل رتبة "نقيب" في سلاح المشاة، ليسجل اسمه بحروف من ذهب ضمن سجل أبطال النصر العظيم، وتقاعد من الخدمة برتبة عقيد.

حمادة إمام

أسطورة نادي الزمالك ومنتخب مصر حمادة إمام يعد أيضًا من أبرز نجوم الكرة المصرية الذين شاركوا في حرب أكتوبر 1973 وساهم مع قواتنا المسلحة الباسلة في تحقيق الانتصار على العدو الإسرائيلي واستعادة أرض مصر، وترك الخدمة في القوات المسلحة برتبة عميد.

سمير زاهر

رئيس اتحاد الكرة السابق سمير زاهر والرئيس الاكثر تتويجًا بالألقاب والبطولات في تاريخ اتحاد الكرة المصرية، شارك أيضًا في حرب أكتوبر عام 1973، وقرر اعتزال كرة القدم عقب عودته واتجه للعمل الإداري.

عبد العزيز قابيل

نجم كرة القدم بنادي الزمالك في فترة الخمسينات عبد العزيز قابيل نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عام 2000، شارك ايضًا في نصر اكتوبر المجيد عام 1973، وكان قائدًا للفرقة الرابعة المدرعة اثناء الحرب.