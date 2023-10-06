نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات الجولة التاسعة.. صراع شرس بين الغريمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب العديد من عشاق ومحبي كرة القدم في كافة أنحاء العالم، معرفة جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق مواجهات الجولة التاسعة التي من المقرر أن تشهد صراع كبير بين ريال مدريد وغريمه التقليدي لاحتلال صدراة ترتيب الليجا للموسم الجديد.

وحرصا منا موقع الفجر الرياضي على تقديم أخر أخبار كرة القدم العربية والعالمية، نستعرض لكم زوارنا الكرام من خلال السطور التالية ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات الجولة التاسعة.

ترتيب جدول الدوري الاسباني

يحتل الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، في حين يتواجد فريق برشلونة في وصافة ترتيب الليجا برصيد 20 نقطة.

ويتواجد فريق جيرونا في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بينما يقع أتلتيكو مدريد في المركز الرابع وذلك برصيد 16 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة التاسعة

1- ريال مدريد، 21 نقطة.

2- برشلونة، 20 نقطة.

3- جيرونا، 19 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد، 16 نقطة.

5- ريال سوسيداد، 15 نقطة.

6- أتلتيك بلباو، 14 نقطة.

7- ريال بيتيس، 12 نقطة.

8- رايو فاييكانو، 12 نقطة.

9- فالنسيا، 10 نقاط.

10- أوساسونا، 10 نقاط.

11- خيتافي، 9 نقاط.

12- قادش، 9 نقاط.

13- فياريال، 8 نقاط.

14- لاس بالماس، 8 نقاط.

15- إشبيلية، 7 نقاط.

16- مايوركا، 7 نقاط.

17- ألافيس، 7 نقاط.

18- سيلتا فيجو، 5 نقاط.

19- جرناطة، 5 نقاط.

20- ألميريا، 3 نقاط.