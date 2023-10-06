غزل المحلة والطيران.. حكاية مباراة استخدمها الجيش المصري لخداع العدو في حرب 1973

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أحمد جودة - القاهرة -

لعبت مباراة غزل المحلة والطيران دورًا محوريًا في خطة الخداع الاستراتيجي التي وضعتها القوات المسلحة المصرية لخداع العدو الإسرائيلي في حرب 6 أكتوبر 1973، من أجل إيهام العدو بأن الأوضاع في مصر طبيعية حتى أن مسابقة كرة القدم قائمة بشكل طبيعي ولم يتم إلغائها.

حكاية مباراة استخدمها الجيش المصري لخداع العدو في حرب 1973

ومع احتفالات مصر بالذكرى الخمسين لـ نصر أكتوبر العظيم، نعود بالذاكرة للخلف ونستعيد ذكريات المباراة الشهيرة بين غزل المحلة والطيران التي أقيمت في تمام الثانية والنصف ظهرًا يوم السادس من أكتوبر لعام 1973، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بالتعادل 1-1.

شارك غزل المحلة فى المباراة وهو فى المركز الثانى بجدول الترتيب خلف النادى الأهلى، فى الوقت الذى كان يحتل فيه فريق الطيران المركز السابع بالدورى.

تقدم نادي الطيران بالهدف الأول في شباك غزل المحلة، قبل أن يتعادل عمر عبد الله لزعيم الفلاحين بعدها بـ5 دقائق، ولم يكن أي شخص في الملعب يعلم باندلاع الحرب في سيناء بين القوات المسلحة المصرية والجيش الإسرائيلي، وكانت هذه المباراة الأخيرة في الدوري بعد إلغائه بسبب الحرب.

فوجئ لاعبي الفريقين في الملعب باحتفالات كبيرة في مدرجات استاد الترسانة الذي استضاف المباراة، عكس سير اللقاء، ولم يكن يعلموا في البداية أن سبب هذه الاحتفالات هو إندلاع حرب 1973 وعبور الجيش المصري قناة السويس، ليقرر حكم المباراة إلغاء اللقاء بعد إذاعة بيان العبور.

وتجسد مباراة غزل المحلة والطيران صورة للعلاقة الوثيقة بين الرياضة وكافة مجالات الحياة، حتى أن هذه المباراة كانت أحد أركان خطة الخداع الاستراتيجي التي وضعها الجيش المصري لخداع العدو قبل اندلاع الحرب.