نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر ضد أبها في دوري روشن والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 نظيره أبها على ملعب "جامعة الملك سعود" معقل العالمي، وذلك في إطار الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في ستة لقاءات وخسارة مباراتين، فيما يحتل أبها المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة ستة لقاءات.

موعد مباراة النصر ضد أبها في الدوري السعودي

تبدأ أحداث مباراة النصر وأبها اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد أبها في الدوري السعودي

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة النصر ضد أبها مساء اليوم الجمعة، عبر قنواتها المشفرة.