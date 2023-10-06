انت الأن تتابع خبر موعد مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي.. رونالدو جاهز للفوز السابع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم السعودية، سيكونون على موعد بمشاهدة مباراة النصر وأبها، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.النصر حقق ست انتصارات متتالية في الدوري السعودي، أخرها على حساب الطائي بهدفين لهدف، ليتواجد العالمي في المركز الرابع برصيد 18 نقطة مع تسجيل 24 هدف واستقبال 10 أهداف.

أما فريق أبها، فيحتل المركز السادس عشر في ترتيب فرق الدوري السعودي ورصيده 6 نقاط، من تحقيق انتصارات فقط ونال 6 هزائم.

وحقق النصر الفوز في أخر مباراتيه على حساب فريق الاستقلال الطاجيكي، بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي

المباراة ستقام يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، على أرضية ملعب ” الأول بارك”، في العاصمة السعودية الرياض، تنطلق المباراة الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، مصر ، قطر والسابعة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القناة الناقلة لمباراة النصر وأبها في الدوري السعودي

المباراة منقولة عبر منصة شاهد وكذلك قناة SSC EXTRA HD 1 بتعليق محمد الحسين ومشاري القرني وقناة SSC SD 1 بتعليق عبد الله المغربي.

طاقم تحكيم مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي

لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، استقرت على تعيين طاقم تحكيم دولي من جواتيمالا بقيادة ماريو إسكوبار لإدارة مباراة النصر وأبها.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة أبها

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكس تيليس.- أيمريك لابورت – علي لاجامي – سلطان الغنام

خط الوسط : مارسيلو بروزوفيتش – عبد الله الخيبري – أوتافيو

خط الهجوم: ساديو ماني – أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو