نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر لمواجهة أبها في دوري روشن.. رونالدو يقود الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أبها مساء اليوم الجمعة 6-10-2023 على ملعب "جامعة الملك سعود" في الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر أمام أبها في الدوري السعودي

تنطلق صافرة البداية لمباراة النصر وأبها اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة أبها في الدوري السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيميريك لابورت، علي لاجامي، سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد أبها في الدوري السعودي

تذاع مباراة النصر ضد أبها مساء اليوم الجمعة 6-10-2023، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.