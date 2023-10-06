نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد أبها في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب "جامعة الملك سعود" مساء اليوم الجمعة الموافق السادس من شهر أكتوبر الجاري، مواجهة صعبة وقوية، حيث يلتقي فريق النصر بقيادة كريستيانو رونالدو مع نظيره أبها، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

موعد مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة النصر وأبها اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في الدوري السعودي

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة النصر ضد أبها مساء اليوم الجمعة، عبر قنواتها المشفرة.

ويستعرض لكم الفجر الرياضي، خلال السطور التالية، تردد قناة SSC الناقلة لمباراة النصر ضد أبها مساء اليوم الجمعة في الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي.

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.