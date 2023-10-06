النصر يلتقي بأبها اليوم في فرصة لاستمرار المنافسة على صدارة دوري روشن

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نظيره نادي أبها، وذلك مساء اليوم الجمعة، في فرصة جديدة لاستمرار المنافسة على صدارة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

موعد مباراة النصر ضد أبها في الدوري السعودي

ويلتقي النصر مع أبها، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدخل النصر، مواجهة أبها الليلة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على حساب نظيره نادي استقلال دوشنبه، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات وتصدر مجموعة دوري أبطال آسيا.

وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق أبها لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحسين موقفه من جدول ترتيب الدوري السعودي.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويتواجد فريق النصر، في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024، برصيد 18 نقطة، بينما يحتل فريق أبها المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

