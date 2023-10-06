نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة النصر ضد أبها في دوري روشن اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره فريق أبها، مساء اليوم الجمعة، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة النصر أمام نظيره فريق أبها، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر أمام أبها في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة النصر أمام نظيره فريق أبها، عبر قناة SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويتولى المعلق مشاري القرني مهمة التعليق على مباراة النصر وأبها من خلال قناة SSC 1 HD عبر الصوتية الأولى، بينما المعلق محمد حسين على الصوتية الثانية.

أما قناة SSC 1 SD المفتوحة، دون شفرة ستنقل مباراة النصر أمام فريق أبها بصوت المعلق عبدالله المغربي.