نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرعة الكونفدرالية الإفريقية تضع الزمالك في مجموعة متوازنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجديد 2023-2024، عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رأس المجموعة الثانية، ويتواجد معه أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.



منافسوا الزمالك في دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية



وتواجد أبناء ميت عقبة، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، على رأس المجموعة الثانية، رفقه أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.



وستكون مواعيد مباريات دور المجموعات كالتالي:

الجولة الأولي: 26 نوفمبر

الجولة الثانية: 3 ديسمبر

الجولة الثالثة: من 10 ديسمبر

الجولة الرابعة: 20 ديسمبر

الجولة الخامسة: 25 فبراير 2024

الجولة السادسة: 3 مارس 2024

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نظيره أرتا سولار الجيبوتي، برباعية مقابل هدف في لقاء الإياب، فيما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الجيبوتي بثنائية نظيفة، ليحسم الأبيض الصعود بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين.

القنوات الناقلة لمباريات الكونفدرالية

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة أحداث ومنافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2023\2024، عبر شاشة قنوات BEIN SPORT القطرية، حصري ومباشر داخل شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وعبر مختلف الأقمار الصناعية.