نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الزمالك بدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية، ويتواجد معه أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي. مواعيد مباريات الزمالك وجاءت مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات كالتالي: الجولة الأولي يوم 26 نوفمبر الزمالك × أبو سليم الليبي في القاهرة الجولة الثانية يوم 3 ديسمبر

سوار الغيني × الزمالك في غينيا الجولة الثالثة يوم 10 ديسمبر

الزمالك × ساجرادا الأنجولي في القاهرة الجولة الرابعة يوم 20 ديسمبر

ساجرادا الأنجولي× الزمالك في أنجولا

الجولة الخامسة يوم 25 فبراير 2024

أبو سليم الليبي × الزمالك في ليبيا الجولة السادسة يوم 3 مارس 2024

الزمالك × سوار الغيني في القاهرة