عاجل.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة أبها في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره أبها في المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب "جامعة الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة النصر وأبها اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة أبها في الدوري السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيميريك لابورت، علي لاجامي، سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد أبها في الدوري السعودي

تذاع مباراة النصر ضد أبها مساء اليوم الجمعة 6-10-2023، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC Extra 1، بتعليق المعلق محمد حسين.