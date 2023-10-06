نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات مودرن فيوتشر بدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسفرت نتائج قرعة دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن وقوع فريق مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى رفقة الهلال الليبي وسوبر سبور الجنوب أفريقي واتحاد العاصمة الجزائري.

وستكون مواعيد مباريات فريق مودرن فيوتشر كالتالي:

الجولة الأولي - 26 نوفمبر

مودرن فيوتشر يستضيف سوبر سبورت الجنوب أفريقي.

الجولة الثانية- 3 ديسمبر

مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على الهلال الليبي.

الجولة الثالثة - 10 ديسمبر

مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الرابعة - 20 ديسمبر

مودرن فيوتشر يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الخامسة - 25 فبراير 2024

مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على سوبر سبورت الجنوب افريقي.

الجولة السادسة والأخيرة: 3 مارس 2024

مودرن فيوتشر يستضيف الهلال الليبي.



وتأهل فريق مودرن فيوتشر إلى دور المجموعات من البطولة الإفريقية، بعد الفوز على سينجيدا التنزاني بنتيجة ٤-٢ بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والاياب من دور ال٣٢ بكأس الكونفدرالية الإفريقية.