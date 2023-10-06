أيمن الرمادي يستقر على تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة فاركو في دوري Nile

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أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن التشكيل المتوقع الذي سيعتمد عليه أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا في مواجهة نظيره فاركو، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للاعبي سيراميكا كليوباترا أمام نظيره فاركو ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة فاركو ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام فاركو في الدوري

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري – ارثر جاستيس – رجب نبيل – احمد هاني.

خط الوسط:محمد إبراهيم – محمد توني – محمود نبيل – احمد القرموطي – محمد عنتر.

خط الهجوم: جون ايبوكا.

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