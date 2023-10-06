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أحمد جودة - القاهرة - "فيوتشر يصطدم بمواجهة سوبر سبورت"..جدول مباريات مودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية الإفريقية

فيوتشر يفتتح مشواره في كأس الكونفدرالية بمواجهة سوبر سبورت وصدام ناري مع حامل اللقب..أسفرت نتائج قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي أقيمت عصر اليوم، عن تواجد فريق مودرن فيوتشر المصري في المجموعة الأولى رفقة الأندية التالية: "الهلال الليبي، سوبر سبور الجنوب إفريقي، اتحاد العاصمة الجزائري".

وتساءل كثيرًا من المتابعين عن موعد مباريات فريق مودرن فيوتشر في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، لذلك نستعرض لكم مواعيد مباريات فيوتشر في مجموعته الأولى والتي جعلته يصطدم مع حامل اللقب فريق "اتحاد العاصمة الجزائري".

عاجل | فيوتشر يفتتح مشواره في كأس الكونفدرالية بمواجهة سوبر سبورت وصدام ناري مع حامل اللقب

"مجموعة نارية"..مودرن فيوتشر يصطدم مع حامل اللقب في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية

وتبدأ مواجهات فريق مودرن فيوتشر بمواجهة فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي في يوم 26 من شهر نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى، ويواجه فريق مودرن فيوتشر في الجولة الثانية فريق الهلال الليبي في يوم 3 من شهر ديسمبر المقبل.

ويحل فريق مودرن فيوتشر في ضيافة اتحاد العاصمة الجزائري في يوم 10 من شهر ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة، ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في يوم 20 من شهر ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويواجه فريق مودرن فيوتشر نظيره الجنوب إفريقي سوبر سبورت في الجولة الخامسة في يوم 25 فبراير من العام الجديد 2024، ويختتم فريق فيوتشر دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية بمواجهة فريق الهلال الليبي في يوم 3 من شهر مارس المقبل لعام 2024.

عاجل | فيوتشر يفتتح مشواره في كأس الكونفدرالية بمواجهة سوبر سبورت وصدام ناري مع حامل اللقب

مجموعة مودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية الإفريقية

- فيوتشر.

- اتحاد العاصمة (الجزائر).

- سوبر سبورت (جنوب إفريقيا).

- الهلال (ليبيا).

قرعة مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 ( الفرق المتأهلة):

1) الزمالك المصري

2) نهضة بركان المغربي

3) اتحاد العاصمة الجزائري

4) ريفرز يونايتد النيجيري

5) ديابل نوار الكونغولي

6) الافريقي التونسي

7) فيوتشر المصري

8) ساجرادا الأنجولي

9) الملعب المالي

10) سوبر سبورت الجنوب افريقي

11)سيخوخون الجنوب أفريقي

12) الهلال الليبي

13) أبو سليم الليبي

14) أكاديميكا الأنجولي

15) سوار الغيني

16) دريمز الغاني