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أحمد جودة - القاهرة - حصاد الجولة الثانية بدورى القسم الثاني المحترفين

شهدت الجولة الثانية من دوري القسم الثاني للمحترفين إقامة 10 مباريات تحقق خلالهم 7 إنتصارات مقابل 3 تعادلات إيجابية حيث تحقق الفوز في 4 مباريات للضيوف، مقابل 3 إنتصارات لأصحاب الملعب.



كما شهدت الجولة تسجيل 25 هدف منهم 12 هدف في الشوط الأول، مقابل 13 هدف في الشوط الثاني.

بجانب حالتين طرد من نصيب أحمد المحرات حارس مرمى جمهورية شبين في مباراة we والحالة الثانية للاعب اسلام عصام لاعب النصر للتعدين في مباراة لافيينا.



اسرع هدف في البطولة جاء عن طريق

اكرم عبد ربه لاعب القناة في الدقيقة الاولى من المباراة امام بتروجت.



عبد الرحمن فؤاد بودي لاعب we سسجل أول هاتريك في البطولة في لقاء شبين.



وجاءت نتائج الجوله كالتالي..



- فوز فريق السكة الحديد على فريق مصر للمقاصة بهدف محمد جمال.



- فوز أسوان على فريق النجوم بهدفين نظيفين سجلها جابر سالم وجدو.



- فوز فريق بروكسي على فريق البترول بهدف دون رد سجله عمار شرف.



-- فوز WE على فريق جمهورية شبين برباعية نظيفة عبد الرحمن فؤاد بودي هاتريك ومحمد بهاء هدف.



-- تعادل غزل المحلة مع حرس الحدود بهدف لمثله تقدم حرس الحدود بهدف محمود ممدوح وتعادل رجب مارو للمحلة.



-- فوز بتروجت على فريق القناة بهدفين مقابل هدف سجلهما مصطفى سلطان وسجل للقناة أكرم عبد ربه.



-- فوز فريق لافيينا على فريق النصر للتعدين بثلاثية نظيفه سجلها أحمد سالم هدفين وحازم عبد الستار ابو سنه هدف.



-- فوز فريق ابو قير للاسمده على فريق طنطا بهدفين مقابل هدف سجلهما محمد الكومى وأحمد عصام لابو قير وسجل نانا انطوى هدف طنطا الوحيد.



-- تعادل فريق راية مع فريق وادي دجلة بهدف لمثله، حيث تقدم دجلة بهدف يوسف اويا وتمكن طه النادي من تسجيل هدف التعادل لراية.



ترتيب المجموعة



1- وي 6 نقاط

2- بتروجيت 6 نقاط

3- لافيينا 4 نقاط

4- بروكسي 4 نقاط

5- غزل المحلة 4 نقاط

6- حرس الحدود 4 نقاط

7- السكة الحديد 4 نقاط

8- وادي دجلة 4 نقاط

9- البترول 3 نقاط

10- اسوان 3 نقاط

11- طنطا 3 نقاط

12- ابو قير 3 نقاط

13- مكادى نقطتين

14- القناة نقطة

15- راية نقطة

16- النجوم نقطة

17- دكرنس نقطة

18- مصر للمقاصة دون نقاط

19- جمهورية شبين دون نقاط

20- النصر للتعدين دون نقاط