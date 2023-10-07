نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بالصور.. سمير عثمان: سيراميكا كليوباترا استحق ركلة جزاء أمام فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق، أن فريق سيراميكا كليوباترا استحق ركلة جزاء في مباراته امام فاركو في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.



وقد انتهت المباراة بالتعادل الايجيابيبين الفريقان في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالاسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة.

وشدد سمير محمود عثمان من خلال أون تايم سبورت، بان سيراميكا كليوباترا استحق ركلة جزاء صحيحة وكان على حكم الفيديو التدخل على الفور واحتساب ركلة جزاء صحيحة بنسة 100% ، وكان من الصعب على وائل فرحان حكم الساحة رؤية الكرة ولذلك حكم الفيديو كان عليه التدخل الفوري، بإحتساب ركلة جزاء صحيحة.