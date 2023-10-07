نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة برينتتفورد في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على التشكيل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق برينتفورد، مساء اليوم السبت الموافق 7 من شهر أكتوبر الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد مساء اليوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: وان بيساكا، ليندلوف، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، إريكسين، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني، انتوني مارسيال، ماركوس راشفورد.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد عبر قناة beIN Sports 1HD.