نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، في البحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد مع نظيره فريق برينتفورد، والتي ستقام مساء اليوم السبت في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد مساء اليوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد فريق برينتفورد في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد عبر قناة beIN Sports 1HD.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد

Eleven Sports 1 HD Portugal

التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda

التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4

التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة Canale 5 Italia

التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia

التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Ziggo Sport Select HD

التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Club RTL

التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة ZDF HD

التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV

التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV

التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD

التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport

التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3

قناة Movistar Liga De Campeones

التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary

التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.