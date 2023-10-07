نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميمي عبد الرازق يستقر علي تشكيل الداخلية لمواجهة المصري بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق الداخلية علي تشكيل فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي والمقرر إقامتها اليوم السبت بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الممتاز علي ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

يسعي ميمي عبد الرازق لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء بعد خسارته في المباراة الأخيرة أمام فيوتشر بهدفين مقابل هدف بالجولة الثانية بالدوري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المصري في مواجهة الداخلية في تمام الرابعة عصرا مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والخامسة مساءا بتوقيت الإمارات.

التشكيل المتوقع للداخلية في مواجهة المصري

في حراسة المرمي: محمود الزنفولي

خط الدفاع: كريم يحيي- محمود صابر- أحمد عماد- إيهاب سمير.

خط الوسط: محمود حسونة- ألان كيمبادي- محمود عبد العزيز- مهاب ياسر.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب- محمد أسامة.

يدير هذا اللقاء طاقم التحكيم المكون من مصطفي الشهدي حكما للساحة،هاني عبد الفتاح، محمود حسين كمساعدين بالإضافة إلي أحمد ناجي حكما رابعا فيما يتولي هشام القاضي مهام حكم الفيديو بمعاونة زميله علاء صبري.