نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 7-10-2023 في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع " الفجر الرياضي " جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 في الدوري الإسباني موسم 2023-2024، والتي تبدأ بمواجهة قادش ضد جيرونا.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني

قادش ضد جيرونا

تقام المباراة مساء اليوم في تمام الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

ريال مدريد ضد اوساسونا

تقام المباراة مساء اليوم السبت في تمام الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية السادسة والربع مساء بتوقيت الإمارات.

ريال مايوركا ضد فالنسيا

تقام المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

إشبيلية ضد رايو فليكانو

تقام المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

تذاع أحداث مباريات الدوري الإسباني موسم 2024/2023عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات بي ان سبورت النايل سات:

التردد 11055.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي أو H.

معامل التصحيح 3/4.

بي ان سبورتس على قمر عرب سات:

تردد القناة 12379

معامل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4