الرياضة

7 مباريات قوية بالجولة الأولى لمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - 7 مباريات قوية بالجولة الأولى لمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

تنطلق اليوم السبت الساعة الرابعة عصرًا منافسات  الجولة الأولي  المجموعة الخامسة (مجموعة  الجيزة) بدوري القسم الثالث بإقامة 7 مباريات قوية ومثيرة.                            
1-المعادي واليخت مع الإعلاميين 

 

 على ملعب نادي المعادي اليخت يلتقي فريق المعادي بقيادة احمد الجداوى مع فريق الإعلاميين بقيادة ياسر راشد.


 2-دياموند مع كسكادا
على ملعب كلية الزراعة جامعة القاهرة يواجه فريق دياموند بقيادة جمال الصقر فريق كسكادا بقيادة عماد قاسم.
3-أورنچ مع منشية ناصر 

 

 يستضيف ملعب نادي إسكو لقاء بين فريق اورانج بقيادة تامر عبد الخالق مع فريق منشية ناصر بقيادة مصطفى ابو الذهب.


4-صول مع  الصيد    

            
على ملعب نادي النجوم يحل فريق الصيد بقيادة طارق حسن ضيفًا على فريق صول بقيادة أحمد الضظوى.


 5-حدائق الأهرام مع حلوان العام 


 يشهد ملعب نادي حدائق الأهرام
لقاء صعب بين فريق حدائق الاهرام بقيادة محمود نصر مع فريق حلوان العام بقيادة محمد صفوت كشرى.


6-أطفيح مع أسمنت حلوان 


على ملعب أطفيح ولقاء الصاعدين من القسم الرابع بين فريق اطفيح بقيادة شوقى محمد مع فريق اسمنت حلوان.


7-أبوالنمرس مع بشتيل 


 على   ملعب  أبو النمرس يخوض فريق ابو النمرس بقيادة احمد بكري لقاء صعب مع فريق بشتيل بقيادة جمال حواش.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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