نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. صراع بين السيتي والريال على ديفيز.. وبرشلونة يتحرك لضم الدينامو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 7-10-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:-

برشلونة يتحرك لضم الدينامو

صحيفة "موندو ديبورتيفو"

برشلونة يحتاج لضم لاعب محور جديد بجوار أوريول روميو، لكن ستكون التحركات حذرة في الشتاء بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وضع برشلونة المالي معقد بشأن إبرام صفقات شتوية، كما أن الأولوية ستكون لضم فيتور روكي لدعم الهجوم

ويضع برشلونة عينه، على جيدو رودريجيز من ريال بيتيس، حيث يبلغ عمره 31 عامًا، وينتهي عقده في صيف 2024، كما يراقب آرثر فيرميرين لاعب رويال أنتويرب.

صراع بين السيتي والريال على ديفيز

صحيفة "ديفنسا سنترال"

صراعا بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني على خطف الكندي ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونخ والمرتبط بعقد مع البافاري حتى يونيو 2025.

أردا جولر يعود للمشاركة مع ريال مدريد خلال أسبوعين

صحيفة "سبورت"

موعد مشاركة التركي أردا جولر مع ريال مدريد، سيكون خلال أسبوعين، أى بعد فترة التوقف الدولي.

ميسي لن يعود إلى برشلونة

شبكة “ذا أثليتيك ” البريطانية

النجم الأرجنتيني ميسي لن يعود إلى النادي الكاتالوني على سبيل الإعارة في يناير المقبل.

أرسنال يستعيد نجمه ساكا في موقعة مانشستر سيتي

صحيفة "ديلي ميل"

ساكا حصل على الضوء الأخضر للمشاركة مع المدفعجية قبل مواجهة مانشستر سيتي غد الأحد.