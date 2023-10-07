نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مباريات بيراميدز في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية حول العالم، موعد إنطلاق فعاليات مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024، والتي ستشهد على العديد من المواجهات القوية.

واقيمت مساء أمس الجمعة، فاعليات قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024، والتي أسفرت على العديد من المواجهات القوية.

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

وأسفرت نتائج قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، على وقوع فريق بيراميدز، في مجموعة قوية، حيث يتواجد في المجموعة الثانية رفقة صن داونز ومازيمبي نواذيبو.

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

الجولة الأولى: بيراميدز ومازيمبي، 24 أو 25 نوفمبر.

الجولة الثانية: نواذيبو وبيراميدز، 1 أو 2 ديسمبر.

الجولة الثالثة: صن داونز وبيراميدز، 8 أو 9 ديسمبر.

الجولة الرابعة: بيراميدز وصن داونز، 18 أو 19 ديسمبر.

الجولة الخامسة: مازيمبي وبيراميدز، 23 أو 24 فبراير.

الجولة السادسة والأخيرة: بيراميدز ونواذيبو 1 أو 2 مارس.