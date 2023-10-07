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أحمد جودة - القاهرة - بمشاركة 119 لاعب.. انطلاق بطولة كمال الأجسام بمركز شباب المناشى

استضاف اليوم، مجلس إدارة مركز شباب المناشي بمحافظة الجيزة برئاسة جمال حمدى فرحان رئيس مجلس إدارة النادي، بطولة كمال الأجسام والفيزيك بمناسبة انتصارات نصر اكتوبر التي ينظمها الاتحاد المصري لكمال الأجسام برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة وذلك بمشاركه 12 هيئة بإجمالي 119 لاعبًا،

75 لاعب كمال أجسام و43 لاعب فيزيك.



وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي احمد حسن مدير إدارة النادي ووليد فوزي عبد الرزاق مدير المركز وحسين شحات محمد المدير المالي وأيمن سامي عبد العزيز أمين الصندوق ومحمود سيد سكران نائب الرئيس واشرف عبد الفتاح ضيف شرف الدورة ومختار محسن أحمد المسؤول الاعلامي بالإدارة.



وشارك في تحكيم البطولة حكام من الاتحاد المصري بقيادة اللواء احمد عبد اللطيف محمد وكلا من الحكم فتحي احمد فرج والحكم ممدوح مراد سعيد والحكم احمد محمود سليمان ومنظم سابنان على نياسير على ومدرب الاتحاد حسين السيد بدوى

ومنظم البطولة عبد الرحمن عبد الظاهر.



وأكد اللواء احمد عبد اللطيف، أن مراكز الشباب تشهد تنمية حقيقية في جميع المجالات في ظل توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية إبداعية تنويرية، فضلًا عن استعدادتها وجاهزيتها لاستضافة كافة البطولات وهو ما لم يكن يحدث من قبل، مشيرًا أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الإنجازات الشبابية والرياضية.



من جانبه أعرب جمال حمدى فرحات رئيس مركز شباب المناشي، عن سعادته لتنظيم هذا الحدث لاول مره علي أرض مركز شباب المناشى واستضافة 12 هيئة و119 لاعب في بطولة كمال الأجسام، مشيرًا أن هناك دعم متواصل من قبل وزارة الشباب والرياضة للنهوض بمركز الشباب في مختلف الألعاب

وأكد جمال سمكه خلال اللقاء على تشجيعه الدائم للرياضة ودعمه الكامل للأنشطة الرياضية واستقبال كافة البطولات على ملعب مركز شباب المناشى وترحيبها بالرياضيين.

وفي ختام البطولة تم توزيع الشهادات والجوائز على الفرق الفائزة واللاعبين.