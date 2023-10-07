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أحمد جودة - القاهرة - عاجل.. تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

أعلن أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي لوتون تاون، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة توتنهام هوتسبير أمام نظيره فريق لوتون تاون، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل توتنهام أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، أودوجي، فان دي فين.

خط الوسط: سار، بيسوما، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، ريتشارلسون، هيونج مين سون.

موعد مباراة توتنهام أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة توتنهام هوتسبير أمام نظيره فريق لوتون تاون عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمكنكم مشاهدة المباراة على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

