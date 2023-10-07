نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميكالي يُعلن قائمة الأولمبي لمعسكر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن تشكيل المنتخب الوطني الأولمبي لمواجهة كل من الأردن واوزباكستان وديًا استعدادًا للمشاركة فى أولمبياد باريس.

قائمة المنتخب الأولمبي



حراسة المرمي: حمزة علاء، علي الجابري، محمد أحمد سيحا

خط الدفاع: أحمد عيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد، محمد طارق، زياد فرج، عمر فايد، محمد حمدي، أحمد سيد عبد النبي، أحمد عبد الرسول

خط الوسط: محمود صابر، عربي بدر، محمد شحاتة، مصطفي سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا، علي زعزع، محمود جهاد، أحمد قطة، أحمد جمال، أحمد فوزي، أحمد نادر حواش، ماجد هاني.

خط الهجوم: أسامة فيصل، بلال مظهر.

ويذكر أن المنتخب الأولمبي تأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام.

