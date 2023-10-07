الرياضة

ميكالي يُعلن قائمة الأولمبي لمعسكر أكتوبر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن تشكيل المنتخب الوطني الأولمبي لمواجهة كل من الأردن واوزباكستان وديًا استعدادًا للمشاركة فى أولمبياد باريس.

قائمة المنتخب الأولمبي


حراسة المرمي: حمزة علاء، علي الجابري، محمد أحمد سيحا

خط الدفاع: أحمد عيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد، محمد طارق، زياد فرج، عمر فايد، محمد حمدي، أحمد سيد عبد النبي، أحمد عبد الرسول

خط الوسط: محمود صابر، عربي بدر، محمد شحاتة، مصطفي سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا، علي زعزع، محمود جهاد، أحمد قطة، أحمد جمال، أحمد فوزي، أحمد نادر حواش، ماجد هاني.

خط الهجوم: أسامة فيصل، بلال مظهر.

ويذكر أن المنتخب الأولمبي تأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام.
 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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