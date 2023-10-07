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أحمد جودة - القاهرة -

نجحت المصرية نادية رمضان لاعبة منتخب مصر للسيدات لكرة القدم في التتويج مع فريقها ببطولة كأس Iron Bowl of Soccer بولاية ألاباما الأمريكية، بعدما حقق فريق ألاباما على فريق ابرون في نهائي كأس الجامعات الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية.

نادية رمضان تحرز هدف وتتوج بكأس الجامعات الأمريكية للسيدات

وأحرزت نادية رمضان هدف التقدم الأول لفريقها عن طريق تصويبة صاروخية في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، وانتهت المباراة بفوز فريق ألاباما الأمريكي بهدفين مقابل هدف وحيد.



و أعرب ويس هارت مدرب الفريق أنه فخور جدًا بالفريق للقتال والشخصية التي أظهروها الفريق، وأضاف عبر تصريحات صحفية أنها كانت لدينا بداية رائعة للمباراة وسجلت نادية هدفًا رائعًا.