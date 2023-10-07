نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاخدود.. ثبتها بالمجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، تردد القنوات الناقلة لمباراة فريق الهلال ضد نظيره الأخدود، في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وموعد المباراة وملعب اللقاء.

موعد مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي

ويستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره الأخدود، اليوم السبت 7 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستلعب مباراة فريق الهلال ضد نظيره الأخدود، اليوم في منافسات مسابقة الدوري السعودي الممتاز، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب مدينة الأمير الهذلول بن عبد العزيز الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأخدود في دوري روشن

وستذاع مباراة فريق الهلال ضد نظيره الأخدود، اليوم في منافسات مسابقة الدوري السعودي الممتاز، على قناة ssc sports 1HD، الناقل الحصري لمباريات دوري روشن.

ويمكنكم متابعة قنوات ssc على قمر نايل سات بشكل مجاني عبر التردد التالي:

جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V).

التردد 12523.