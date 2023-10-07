نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيلة الداخلية لمباراة المصري بالجولة الثالثة من الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الداخلية عن تشكيلته المختارة لمباراته بالجولة الثالثة من الدوري والتي تجمعه بفريق المصري والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.

وضمت التشكيلة الداخلية لمواجهة المصري كل من: محمود الزنفلي لحراسة المرمى، محمود حسونة، محمود صابر ، احمد عماد ، كريم يحيى لخط الدفاع، محمود عبد العزيز ، أنس شندي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، الان كيمبادي، محمد أسامة ، ايهاب سمير كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أحمد سيد غريب .

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من محمد مجدي، محمد نجيب، محمود منصور، مهاب ياسر، علي الزاهدي، فانوم، عبد الرحمن اجويرو، أحمد شداد،أيولا ابراهيم.

يحتل المصري المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط بينما يحتل الداخلية المركز العاشر برصيد نقطتين.

ستنقل مباراة المصري والداخلية عبر قنوات تايم سبورت حيث تعد هذه القنوات الناقل الرسمي والحصري لكافة مباريات الدوري الممتاز" نايل"

يدير هذا اللقاء طاقم التحكيم المكون من مصطفى الشُهدي حكمًا للساحة ومعه كل من هاني عبد الفتاح ومحمود حسين كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد ناجي حكمًا رابعًا، فيما يتولى هشام القاضي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله علاء صبري.

