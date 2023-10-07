نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة توتنهام أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، على نظيره فريق لوتون تاون، بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي توتنهام هوتسبير أمام نظيره فريق لوتون تاون ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة توتنهام أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

سجل هدف اللقاء الوحيد لمصلحة نادي توتنهام هوتسبير اللاعب ميكي فان دي فين في الدقيقة 52 من عمر وزمن الشوط الثاني.

وبهذا الفوز ارتقع رصيد توتنهام عند النقطة 20، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يظل لوتون تاون في المركز السابع عشر برصيد أربع نقاط.