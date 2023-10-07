نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يتقدم على الداخلية بهدف في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهى الشوط الأول من مباراة المصري البورسعيدي ونظيره الداخلية، بتقدم المصري بهدف في المباراة المقامة بينهما حاليا، على ملعب برج العرب، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز "نايل".

شهدت الدقائق الأولي من هذا اللقاء عدة هجمات للفريق البورسعيدي شكلت خطورة على دفاعات فريق الداخلية.

تمكن المصري من اختراق خطوط دفاع فريق الداخلية في الدقيقة 8 وأحرز هدفه الأول عن طريق ميدو جابر.

وحاول المصري تعزيز تقدمه بهدف ثاني قبل نهاية الشوط إلا أن الفريق البورسعيدي، فشل في الوصول لمرمى الداخلية.

يخوض المصري المباراة بتشكيل يضم كلا من،: عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي، عمرو موسى، باهر المحمدي، حسين السيد لخط الدفاع، محمود حمادة ، سمير فكري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، الياس الجلاصي ، فخر الدين بن يوسف كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد مروان حمدي .

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من محمود جاد ، حسن علي، عمرو سعداوي ، أسامة الجزار، أمادو باه، اسلام عطية، ايزي ايميكا ، محمد الشامي ، فرانك ايتوجا.

وضمت تشكيلة الداخلية كلا من، محمود الزنفلي لحراسة المرمى، محمود حسونة، محمود صابر ، أحمد عماد ، كريم يحيى لخط الدفاع، محمود عبد العزيز، أنس شندي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، الان كيمبادي، محمد أسامة ، إيهاب سمير كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أحمد سيد غريب .

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من محمد مجدي، محمد نجيب، محمود منصور، مهاب ياسر، علي الزاهدي، فانوم، عبد الرحمن اجويرو، أحمد شداد،أيولا ابراهيم.

وشارك مهاب ياسر بدلا من محمد أسامة قبل نهاية الشوط الأول.

يحتل المصري المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط بينما يحتل الداخلية المركز العاشر برصيد نقطتين.

ستنقل مباراة المصري والداخلية عبر قنوات تايم سبورت حيث تعد هذه القنوات الناقل الرسمي والحصري لكافة مباريات الدوري الممتاز" نايل"

يدير هذا اللقاء طاقم التحكيم المكون من مصطفى الشُهدي حكمًا للساحة ومعه كل من هاني عبد الفتاح ومحمود حسين كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد ناجي حكمًا رابعًا، فيما يتولى هشام القاضي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله علاء صبري.