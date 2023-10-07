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أحمد جودة - القاهرة - غزل المحلة يستضيف أبو قير للأسمدة في دوري المحترفين

يستضيف فريق نادي غزل المحلة بقيادة "خالد عيد" نظيره أبو قير للأسمدة بقيادة "أيمن المزين" في الرابعة عصر "الأحد" باستاد غزل المحلة ضمن لقاءات الأسبوع الثالث لدوري المحترفين.

يطمح زعيم الفلاحين تحقيق الانتصار ومصالحة جماهيره بعد التعادل في أخر اللقاءات أمام حرس الحدود، فيما يسعى أبو قير للأسمدة المنتشي بانتصار هام على طنطا مواصلة الانتصارات والزحف لقمة جدول الترتيب.

يدخل غزل المحلة اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد "4" نقاط جمعهم من فوز على جمهورية شبين (1-0) وتعادل مع حرس الحدود (1-1)، فيما يدخل أبو قير للأسمدة اللقاء وهو في المركز الثاني عشر برصيد "3" نقاط جمعهم من الفوز على طنطا (2-1) فيما تلقى الفريق الهزيمة في مواجهة حرس الحدود في افتتاحية مباريات دوري المحترفين (1-2)

قائمة غزل المحلة لمواجهة أبو قير للأسمدة

أعلن "خالد عيد" - المدير الفني لغزل المحلة عن قائمة فريقـه لمواجهـة أبو قير للأسمدة في الجولة الثالثـة من دوري المحترفين المصري عصر الأحد على ستاد غزل المحلة، وضمت القائمة 22 لاعبـًا هم:

عمرو شعبان ومحمود الحضري في حراسـة المرمى

علي عبــاس، عمرو الجــزار، أحمــد طــارق، شيكـو محارب، محمود علاء، أحمد سوداني، محمد أبو الحمد، أوشـــــــا ،عبد الرحمن بودي

أحمد مجدي، أسامة خليل، يوسف بيبـو، محمود غالي، خالد الإخميمي، عمــــوري، محمود مسعد، محمد جـابر، عبده يحــيى، رجب مــارو، تشارلز باسي