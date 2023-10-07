خالد عيد يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة أبو قير للأسمدة في دوري المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكابتن خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة عن قائمة فريقـه لمواجهـة أبو قير للأسمدة في الجولة الثالثـة من دوري المحترفين المصري عصر الأحد على ستاد غزل المحلة.

وجاءت قائمة الفريق اللبني على النحو التالي:

عمرو شعبان ومحمود الحضري في حراسـة المرمى

علي عبــاس، عمرو الجــزار، أحمــد طــارق، شيكـو محارب، محمود علاء، أحمد سوداني، محمد أبو الحمد، أوشـــــــا ،عبد الرحمن بودي

أحمد مجدي، أسامة خليل، يوسف بيبـو، محمود غالي، خالد الإخميمي، عمــــوري، محمود مسعد، محمد جـابر، عبده يحــيى، رجب مــارو، تشارلز باسي.



وكان غزل المحلة قد تعادل في المباراة الماضية مع حرس الحدود بهدف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري المحترفين.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين غزل المحلة غدا مع أبو قير للأسمدة في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة في ثالث جولات مسابقة المحترفين.