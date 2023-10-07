نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يفوز على الداخلية بثلاثية في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، على نظيره الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب برج العرب، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز "نايل".

شهدت الدقائق الأولي من هذا اللقاء عدة هجمات للفريق البورسعيدي شكلت خطورة على دفاعات فريق الداخلية.

تمكن المصري من اختراق خطوط دفاع فريق الداخلية في الدقيقة 8 وأحرز هدفه الأول عن طريق ميدو جابر.

وحاول المصري تعزيز تقدمه بهدف ثاني قبل نهاية الشوط الأول إلا أن الفريق البورسعيدي، فشل في الوصول لمرمى الداخلية.

وفي الشوط الثاني واصل المصري تفوقه على الداخلية بإحراز الهدف الثاني من هجمة خطيرة لمروان حمدي في الدقيقة 49 لتسكن شباك الخصم.

وفي الدقيقة 65 تمكن باهر المحمدي من إحراز الهدف الثالث للنادي المصري من رأسية قوية تتخطي محمود الزنفلي وتعانق شباك الداخلية.

وفي الدقيقة 81 أحرز فريق الداخلية هدفه الأول، عن طريق إيهاب سمير بعد تسديدة قوية، اخترقت دفاعات المصري لتسكن شباك عصام ثروت.

وفي الدقيقة 83 أجري المصري 3 تغييرات دفعة واحدة بمشاركة إسلام عطية، حسن علي، ايتوجا

وواصل المصري تفوقه خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة حتى أطلق الحكم مصطفى الشهري صافرة نهاية المباراة.

ونقلت مباراة المصري والداخلية عبر قنوات تايم سبورت حيث تعد هذه القنوات الناقل الرسمي والحصري لكافة مباريات الدوري الممتاز" نايل"

وأدار هذا اللقاء طاقم حكام مكون من مصطفى الشُهدي حكمًا للساحة ومعه كل من هاني عبد الفتاح ومحمود حسين كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد ناجي حكمًا رابعًا، فيما تتولى هشام القاضي مهام حكم الفيديو بمعاونة علاء صبري.