نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروسيا دورتموند يكتسح يونيون برلين برباعية في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اكتسح فريق بروسيا دورتموند نظيره فريق يونيون برلين بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم في الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الألماني.

احداث مباراة بوروسيا دورتموند ويونيون برلين

وكانت المباراة قد انطلقت عصر اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الإمارات.

وافتتح اللاعب نيكلاس فولكروج التسجيل لفريق بروسيا دورتموند في المباراة عند الدقيقة 7، وتعادل اللاعب روبن جوسينس لفريق يونيون برلين في الدقيقة 9.

ثم أضاف اللاعب بونوتشي الهدف الثاني لفريق يونيون برلين عند الدقيقة 31 عن طريق ركلة جزاء.

وتمكن اللاعب نيكو شلوتربيك من إدراك هدف التعادل لفريق بروسيا دورتموند عند الدقيقة 49.

وسجل اللاعب يونيون براندت الهدف الثالث لفريق بروسيا دورتموند في الدقيقة 54، بينما أحرز الهدف الرابع جوليان رايرسون عند الدقيقة 71.

وبهذه النتيجة رفع فريق بروسيا دورتموند رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم.