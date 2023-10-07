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أحمد جودة - القاهرة - "سكوت ماكتوميناي يعيد الروح إلى جماهير الشياطين الحمر".. مانشستر يونايتد يفوز على برينتفورد

"اليونايتد يقلب الطاولة في الاولد ترافورد"..برأسية ماكتوميناي مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على برينتفورد..نجح فريق مانشستر يونايتد في مصالحة جماهيره اليوم على ملعبه "الاولد ترافورد"، وذلك حينما حول تعثره إلى فوز مثير على مضيفه برينتفورد في الوقت القاتل، وحصد الشياطين الحمر ثلاث نقاط غالية من الخصم الذي كاد أن ينهي اللقاء بفوزه، ولكن لم يتقبل المان يونايتد الهزيمة ليستعيد قوته في الوقت البدل ضائع.

بدأ فريق مانشستر يونايتد اللقاء باستحواذ وضغط قوي على الخصم، ولكن في الدقيقة 26 سجل اللاعب ماتياس هدف عكس سير اللقاء لفريق برينتفورد، ليعلن تقدم برينتفورد.

"اليونايتد يقلب الطاولة في الاولد ترافورد"..برأسية ماكتوميناي مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على برينتفورد

"سكوت ماكتوميناي يعيد الروح إلى جماهير الشياطين الحمر".. مانشستر يونايتد يفوز على برينتفورد

استمر اللقاء بمحاولات عديدة لفريق مانشستر يونايتد من أجل العودة للقاء، ولكن كان الوصول لمرمى فريق برينتفورد صعب للغاية، وكاد أن يقترب اللقاء على الإنتهاء بفوز برينتفورد، ولكن دخل سكوت ماكتوميناي إلى أرض الملعب قرب نهاية اللقاء بديل عن اللاعب المغربي سفيان امرابط، وحول تعثر الشياطين الحمر إلى فوز مثير.



استطاع سكوت ماكتوميناي أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل ضائع، وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع استطاع نفس اللاعب أن يحرز هدف الفوز، بتسجيل هدف قاتل بضربة رأسية مميتة على يمين حارس برينتفورد ليعلن عن اكتمال عودة مانشستر يونايتد للقاء بهدفين في أقل من خمس دقائق، ويخطف مانشستر ثلاث نقاط غالية من فم الأسد.

"اليونايتد يقلب الطاولة في الاولد ترافورد"..برأسية ماكتوميناي مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على برينتفورد

تفاصيل مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

الفرق: مانشستر يونايتد وبرينتفورد.

المنافسة: الدوري الإنجليزي البريميرليج - الجولة (8).

الملعب: أولد ترافورد.

الساعة: الخامسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة: beIN Sports 1.

معلق المباراة: خليل البلوشي.



نتائج فريق مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي

تلقي فريق مانشستر يونايتد هزيمة غير متوقعة على يد فريق كريستال بالاس في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، وانتهي اللقاء بفوز كريستال بالاس بهدف دون رد سجله اللاعب يواكيم أندرسن في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

بينما تعادل إيجابيا فريق برينتفورد مع فريق نوتنجهام فورست في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، وسجل هدف فريق برينتفورد اللاعب كريستيان نور جارد في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني، وسجل اللاعب نيكولاس دومينجيز هدف التعادل لصالح فريق نوتنجهام في الدقيقة 65 من عمر المباراة.