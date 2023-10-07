نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في الثواني الأخيرة.. مانشستر يونايتد يقلب تأخره إلى فوز مثير أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد؛ في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق بيرنلي بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث المباراة

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي، بضغط وسيطرة كبيرة من جانب لاعبي الأخير على عكس المتوقع من الشياطين الحمر.

وحاول لاعبو مانشستر يونايتد في أكثر من فرصة تسجيل هدف أول في شباك بيرنلي ولكنه فشل في ذلك.

ومع الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، نجح اللاعب جينيس نجم فريق برينلي في تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك حارس مانشستر يونايتد، بعد تسديدة قوية.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم فريق برينلي على مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

كما واصل فريق مانشستر يونايتد هجومه على برينلي، من أجل تسجيل هدف التعادل قبل انتهاء المباراة.

وفي الدقيقة 93 من عمر الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، تمكن اللاعب مكتوماني نجم فريق مانشستر يونايتد من تسجيل هدف التعادل لصالح الشياطين الحمر.

وفي الدقيقة 97 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، أضاف مكتوماني الهدف الثاني لفريقه مانشستر يونايتد.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق مانشستر يونايتد، عند المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما توقف رصيد بيرنلي عند النقطة الرابعة في المركز السابع عشر.