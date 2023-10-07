نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد؛ في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق بيرنلي بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

ومع الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، نجح اللاعب جينيس نجم فريق برينلي في تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك حارس مانشستر يونايتد، بعد تسديدة قوية.

وفي الدقيقة 93 من عمر الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، تمكن اللاعب مكتوماني نجم فريق مانشستر يونايتد من تسجيل هدف التعادل لصالح الشياطين الحمر.

وفي الدقيقة 97 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، أضاف مكتوماني الهدف الثاني لفريقه مانشستر يونايتد.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق مانشستر يونايتد، عند المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما توقف رصيد بيرنلي عند النقطة الرابعة في المركز السابع عشر.