أحمد جودة - القاهرة - فوز بنها والبلاستيك والطيران وشباب قليوب بالجولة الأولى لمجموعة القاهرة بدورى القسم الثالث

أسفرت نتائج مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث عن فوز فريق بنها على فريق بهتيم بهدفين نظيفين سجلهما أحمد عجوه من ركلة جزاء وأحمد يحيى.



-- فوز فريق البلاستيك على فريق القناطر بهدفين نظيفين سجلهما محمد حسين تريكه.



-- فوز فريق الطيران على فريق اسكو بهدفين نظيفين سجلهما أحمد عجلة وحسين عيسى.



-- فوز فريق شباب قليوب على فريق شباب ابو السعود بهدف دون رد سجله فوزي محمد.



-- تعادل فريق المطريه مع فريق هليوبوليس بهدف لمثله حيث تقدم هليوبوليس بهدف بهاء صفوت في الشوط الأول وتعادل المطرية في الشوط الثاني.



-- تعادل فريق المرج مع فريق طوخ دون أهداف.



-- تعادل فريق مركز شباب بطا مع فريق الماظه دون أهداف.