أحمد جودة - القاهرة - فوز أورانج ودياموند وحدائق الاهرام واطفيح بالجولة الأولى لمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

أسفرت نتائج مباريات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث عن التالى..



-- فوز فريق اورانج على فريق منشيه ناصر بهدفين نظيفين سجلهما هلهول بواقع هدف في كل شوط.



- فوز فريق دياموند على فريق كسكادا بهدفين مقابل هدف سجلهما أحمد جعفر هدفين دياموند بينما سجل كسكادا هدف من ركلة جزاء.



-- فوز فريق بشتيل على فريق ابو النمرس بهدف دون رد سجله أوكا.



-- فوز فريق حدائق الاهرام على فريق حلوان العام بثلاثية نظيفة سجلها مصطفى عرفه وخالد مالودا وأحمد عيد.



-- فوز فريق أطفيح على فريق أسمنت حلوان بثلاثه نظيفة سجلها هشه هدفين وفليكس هدف.



-- تعادل فريق المعادي مع فريق الإعلاميين بهدف لمثله.



-- تعادل فريق صول مع فريق الصيد بهدف لمثله.