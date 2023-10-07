الرياضة

فوز أورانج ودياموند وحدائق الاهرام واطفيح بالجولة الأولى لمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - فوز أورانج ودياموند وحدائق الاهرام واطفيح بالجولة الأولى لمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

أسفرت نتائج مباريات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث عن التالى..


-- فوز فريق  اورانج على فريق منشيه ناصر بهدفين نظيفين سجلهما هلهول بواقع هدف في كل شوط.


- فوز فريق دياموند على فريق كسكادا بهدفين مقابل هدف سجلهما أحمد جعفر هدفين دياموند بينما سجل كسكادا هدف من ركلة جزاء.


-- فوز فريق بشتيل على فريق ابو النمرس بهدف دون رد سجله أوكا.


-- فوز فريق حدائق الاهرام على فريق حلوان العام بثلاثية نظيفة سجلها مصطفى عرفه وخالد مالودا وأحمد عيد.


-- فوز فريق أطفيح على فريق أسمنت حلوان بثلاثه نظيفة سجلها هشه هدفين وفليكس هدف.


-- تعادل فريق المعادي مع فريق الإعلاميين بهدف لمثله.


-- تعادل فريق صول مع فريق الصيد بهدف لمثله.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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