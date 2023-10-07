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أحمد جودة - القاهرة - فوز مركز شباب سنورس وخسارة مطرطارس في افتتاح القسم الثالث

أقيم اليوم منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف.



حيث سقط أهلى الغرق فى فخ الخسارة بنتيجة 1/2 أمام ضيفه مركز شباب سنورس بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب الفيوم.

ونجح توت عنخ أمون فى تحقيق فوز بثلاثية نظيفة خارج ملعبه أمام مطرطارس بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب سنورس.

وتقام غدا الاحد مباراتان حيث يستضيف مركز شباب اطسا شقيقه مركز شباب الفيوم بملعب ساحة الفيوم فيما يحل نادى بنى سويف ضيفا على نادى ابو كساة بملعب مركز شباب سنورس.

وتختتم لقاءات الجولة بإقامة مباراة وحيدة يوم الاثنين حيث يحل مركز شباب سمسطا ضيفا على مركز شباب ابشواى بملعب ساحة الفيوم.

ويشارك بمنافسات المجموعة فرق نادى بنى سويف ومركز شباب الفيوم ومركز شباب اطسا ومركز شباب ابشواى ونادى توت عنخ امون ونادى مطرطارس ومركز شباب سنورس ومركز شباب سمسطا ونادى ابو كساة ونادى أهلى الغرق.